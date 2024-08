Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape du Renewi Tour. Comme lors de la première étape, l’Italien s’est imposé au sprint devant Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Max Walscheid (Jayco-AlUla) complète le podium, devant Arnaud Démare (Arkéa – B&B Hotels), 4ᵉ. Alec Segaert (Lotto Dstny) conserve la tête du classement général.

