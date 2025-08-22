Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuinck) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape du Renewi Tour 2025. Alors que la course a été lancée loin de l’arrivée, un groupe de trois coureurs se détache dans les différentes ascensions du Muur de Gramont et du Bosberg, avec Mathieu van der Poel, Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) et Anaud De Lie (Lotto). Bien qu’il soit le plus fort dans les ascensions, MVDP ne parvient pas à faire la différence, mais il parvient tout de même à s’imposer devant Arnaud De Lie, qui s’empare de la tête du classement général. Wellens complète le podium du jour.

💪 Mathieu Van der Poel, évidemment ! Le Néerlandais remporte la 3e étape du Renewi Tour devant Arnaud De Lie et Tim Wellens#RenewiTour #LesRP pic.twitter.com/YZfuMcEW8z — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 22, 2025

Le classement de la 3ᵉ étape du Renewi Tour

Mathieu van der Poel Arnaud De Lie Tim Wellens

