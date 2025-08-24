Arnaud De Lie (Lotto) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape du Renewi Tour 2025. Dans le final, les attaques fussent, mais personne ne parvient à faire la différence. Dries De Bondt (Décathlon AG2R la Mondiale) tente de coup du kilomètre, mais c’est Arnaud De Lie qui revient de nulle part et s’impose au sprint devant Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Alors que Mathieu van der Poel avait pris des bonifications au cours de cette dernière étape, Arnaud De Lie sauve son maillot de leader et remporte le classement général devant le Néerlandais. Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) complète le podium final.

I thought Arnaud De Lie was completely empty but what do you know, dude wins the stage and the final GC!! 😱😮 Amazing! #RenewiTour pic.twitter.com/JXSH1qtRPq — Eemeli (@LosBrolin) August 24, 2025

Le classement de la 5ᵉ étape du Renewi Tour

Arnaud De Lie Mathieu van der Poel Dries De Bondt

Results powered by FirstCycling.com