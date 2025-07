Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 15ᵉ étape du Tour de France 2025. Après un nouveau début d’étape très rapide, la bonne échappée met du temps à se former. On retrouve finalement un groupe d’une trentaine de coureurs à l’avant, avec Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), qui empoche les 20 points au sprint intermédiaire. Présent dans in groupe de huit coureurs qui a anticipé, Tim Wellens part seul à plus de 40 kilomètres de l’arrivée.

💥 The Belgian champion’s decisive attack! 💥 L’attaque décisive du champion de Belgique !#TDF2025 pic.twitter.com/cIncKOiNAD — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2025

Après un numéro en solitaire, le champion de Belgique s’impose en solitaire dans les rues de Carcassonne. Il devance Victor Campenaerts (Visma | Lease a Bike), sorti dans le final, et Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), qui a levé les bras, pensant qu’il avait gagné. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) conserve le maillot jaune.

🤩🇧🇪 @Tim_Wellens had plenty of time to enjoy this beautiful victory and his last kilometer! 🤩🇧🇪 @Tim_Wellens a eu tout le temps de savourer cette belle victoire et son dernier kilomètre !#TDF2025 pic.twitter.com/QHYGggmswt — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2025

Le classement de la 15ᵉ étape du Tour de France 2025

Tim Wellens Victor Campenaerts Julian Alaphilippe

