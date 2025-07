Malgré ses 4 minutes et 13 secondes de retard sur Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard continue de croire à la victoire finale.

L’équipe Visma | Lease a Bike et Jonas Vingegaard reste déterminée lors de la deuxième journée de repos du Tour de France 2025. Deuxième du classement général à 4:13″ de Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard pense toujours au maillot jaune. « On ne va certainement pas laisser filer le Tour. Je peux encore gagner le Tour. L’écart est important, mais je me sens plus fort chaque jour. Il peut encore se passer beaucoup de choses », assure le Danois.

Grischa Niermann, directeur de course Visma | Lease a Bike :

« Nous avons eu une semaine difficile, avec notamment une journée difficile pour Jonas sur Hautacam. Nous ne savons pas exactement ce qui a causé cela, mais nous l’avons vu rebondir. Quand cela arrive, on sait que tout est encore possible. Nous n’avons certainement pas perdu espoir. On ne récupère pas quatre minutes d’une seule attaque dans une dernière montée. Mais avec du courage, du timing et une équipe solide, ce n’est pas impossible. Nous avons déjà vécu ce genre de situations. Nous n’abandonnons pas. »