Souffrant d’une pneumonie, Mathieu van der Poel n’a pas pris le départ de la 16ᵉ étape du Tour de France.

Mathieu van der Poel n’a pas pris le départ de la 16ᵉ étape du Tour de France ce mardi. Le leader d’Alpecin-Deceuninck présentait des symptômes de rhume depuis quelques jours. Vainqueur de la 2ᵉ étape et porteur du maillot jaune pendant trois étapes, le Néerlandais ne verra pas Paris.

« Hier après-midi, son état a commencé à s’aggraver significativement. Le médecin de l’équipe l’a suivi de près tout au long de la journée. Le soir, Mathieu a développé de la fièvre et a été conduit au Centre Hospitalier de Narbonne pour des examens complémentaires. Les examens médicaux ont révélé que Mathieu souffrait d’une pneumonie. Après consultation du personnel médical, il a été décidé qu’il ne pouvait plus participer à la course. Sa santé est notre priorité absolue, et le repos et la récupération sont désormais essentiels. Mathieu devra se reposer pendant au moins une semaine complète. Après cette période, il subira des examens médicaux complémentaires afin d’évaluer son rétablissement et de déterminer les prochaines étapes de sa rééducation », précise l’équipe Alpecin-Deceuninck.