Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mardi, la 16ᵉ étape du Tour de France 2025. Après une nouvelle lutte acharnée pour prendre l’échappée, un groupe de 34 coureurs parvient finalement à s’extirper du peloton. Un groupe de sep coureurs prend quelques longueurs d’avance sur le reste de l’échappée. Dans les premiers pourcentages du Mont Ventoux, Enric Mas (Movistar Team) part seul tandis que Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) passe à l’offensive à 9 kilomètres du sommet. Seul Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) parvient à rester dans la roue du Danois.

Après avoir passé le chalet Reynard, Ben Healy (EF Education-EasyPost) et Valentin Paret-Peintre reviennent sur Enric Mas à l’avant de la course. Healy et Paret-Peintre s’attaquent à tour de rôle, mais personne ne parvient à faire la différence. Au terme d’un final irrespirable, Valentin Paret-Peintre s’impose au sprint au sommet du Mont-Ventoux devant Ben Healy ! Il s’agit de la première victoire française de ce Tour de France 2025. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) complète le podium de l’étape.

🚴 #TDF2025 | 🇫🇷👏🥳 VALENTIN PARET-PEINTRE, PHÉNOMÉNAL AU SOMMET DU MONT-VENTOUX ! Il signe la première victoire française sur le Tour de France 2025 ! 📺 Le direct : https://t.co/4tokTsK0uy pic.twitter.com/8T8pbuKw2f — francetvsport (@francetvsport) July 22, 2025

Malgré plusieurs attaques, Jonas Vingegaard n’est pas parvenu à se débarrasser de Tadej Pogačar. Le Slovène reprend une seconde à son rival et conforte son maillot jaune, avec désormais avec 4:15″ d’avance sur Vingegaard.

Le classement de la 16ᵉ étape du Tour de France

Valentin Paret-Peintre Ben Healy Santiago Buitrago

