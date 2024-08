Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Renewi Tour. Tout en puissance, l’Italien s’est imposé au sprint devant Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et Axel Zingle (Cofidis). L’emballage final a été marqué par la chute de Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) et Tim Merlier (Soudal Quick-Step).

