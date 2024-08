Le Français Axel Zingle va rejoindre le Team Visma | Lease a Bike à partir de la saison prochaine.

C’est officiel : Axel Zingle va rejoindre la Visma | Lease a Bike. Le coureur de 25 ans a signé avec l’équipe néerlandaise au moins jusqu’à fin 2027. Zingle n’en est qu’à sa troisième saison professionnelle, mais s’est déjà fait un nom pendant cette période. Il a démontré ses prouesses sur le circuit français avec plusieurs victoires et a également réalisé des places remarquées dans les classiques du printemps. « Axel est un grand talent pour les classiques », déclare le directeur sportif Grischa Niermann, qui fera partie de la direction sportive de l’équipe Visma | Lease a Bike à partir de la saison prochaine. « De plus, il a un bon sprint qui brille particulièrement à la fin des courses difficiles. Cela lui a valu de nombreux podiums. Nous pensons qu’il a encore de la marge pour grandir et nous sommes ravis qu’il ose se lancer dans cette aventure avec nous », poursuit Niermann.

Axel Zingle :

« Pour moi, c’est vraiment un rêve de rejoindre l’équipe Visma | Lease a Bike. À mon avis, c’est la meilleure équipe cycliste du monde. Mon objectif a toujours été de rejoindre une équipe aussi solide pour devenir moi-même meilleur. Je suis très motivé pour rejoindre l’équipe la saison prochaine et j’espère contribuer aux classiques. J’espère apprendre beaucoup des meilleurs coureurs du monde et du reste de l’équipe pour devenir la meilleure version de moi-même ».