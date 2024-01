Décathlon AG2R La Mondiale a officialisé l’arrivée d’Edvald Boasson Hagen, qui devient le 30ᵉ coureur de l’effectif.

Après trois saisons chez TotalEnergies, Edvald Boasson Hagen va rester dans une équipe française en 2024. Le Norvégien s’est engagé une saison avec Décathlon AG2R La Mondiale et devient le 30ᵉ coureur de l’effectif. À 36 ans, Boasson Hagen, qui a 81 victoires et 17 Grands Tours à son actif, viendra renforcer le groupe des classiques flandriennes.

Nous sommes heureux d'officialiser l’arrivée de notre 30e coureur : Edvald Boasson Hagen. Le coureur norvégien a signé pour une saison 🖋️ 📎 https://t.co/YT49Io2X35 We are pleased to announce the arrival of our 30th rider: Edvald Boasson Hagen. The Norwegian has penned a… pic.twitter.com/JP3CICyn9H — DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (@decathlonAG2RLM) January 15, 2024

Edvald Boasson Hagen :

« Je suis vraiment heureux d’avoir eu l’opportunité de rejoindre l’équipe Décathlon AG2R La Mondiale. Elle fait partie de l’histoire du cyclisme et c’est une équipe très solide. J’ai rejoint le groupe il y a deux jours à l’occasion du deuxième stage en Espagne (9-18 janvier). C’est l’occasion pour moi de rencontrer mes coéquipiers, le staff et de découvrir mon nouveau matériel. Je viens renforcer le groupe des classiques du printemps avec comme objectif de mettre au service de l’équipe afin de réaliser les meilleurs résultats possible. Je veux aussi transmettre toute mon expérience aux plus jeunes coureurs et remporter une dernière victoire professionnelle. »