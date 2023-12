Quelques minutes après l’annonce de l’arrivée de Cian Uijtdebroeks chez Visma | Lease a Bike, la formation Bora-Hansgrohe a démenti l’information.

Retournement de situation dans le transfert de Cian Uijtdebroeks ! Alors que l’équipe Jumbo-Visma a annoncé l’arrivée du coureur belge dès le 1ᵉʳ janvier 2024, l’équipe Bora-Hansgrohe a démenti cette arrivée en précisant qu’il était encore sous contrat avec la formation allemande pour 2024.

Statement concerning today's news from Jumbo – Visma regarding our rider Cian Uijtdebroeks



Cian is and will remain a member of BORA – hansgrohe, also in the coming 2024 season. He is contractually bound with us until 31 December 2024.

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) December 9, 2023