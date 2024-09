Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce dimanche, la 21ᵉ édition de la Flèche de Gooik. Le Belge s’est imposé au sprint au terme des 195,8 kilomètres de course à la photo finish devant son compatriote Jordi Meeus (Red Bulla Bora-Hansgrohe). Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) complète le podium. Après sa victoire sur Kampioenschap van Vlaanderen, Tim Merlier enchaîne une deuxième victoire consécutive avec le maillot de champion d’Europe.

Photo finish between Jordi Meeus and Tim Merlier at Gooikse Pijl! pic.twitter.com/XFEyE0JqYs

— Eemeli (@LosBrolin) September 22, 2024