Lecomte : du doute à la victoire éclatante

Ce vendredi matin, au lever du soleil, Loana Lecomte se tenait sur la ligne de départ, l’esprit empli d’interrogations. « C’est la première fois de ma vie que je vais faire un marathon. Je suis curieuse de voir ce que je vaux après cinq heures de course, » confiait-elle. Quelques heures plus tard, la réponse est sans appel : Lecomte est une championne toutes catégories.

La Française de 25 ans, fraîchement auréolée d’un succès en Coupe du monde cross-country, vient de dominer les 103 km et 2700 m de dénivelé du parcours. « Ça allait bien pendant 95 km mais la fin a été dure, » avoue-t-elle avec un sourire. « Cinq heures ça va, mais au-delà c’est trop ! » Une performance d’autant plus remarquable que Lecomte n’est pas une spécialiste des longues distances.

Une stratégie de course millimétrée

Lecomte a su gérer son effort comme une véritable virtuose. « Certaines filles sont parties fort mais je suis restée à mon rythme, » explique-t-elle. Cette tactique s’avère payante, lui permettant de creuser un écart conséquent de 23 minutes sur sa plus proche poursuivante, l’Italienne Sandra Mairhofer.

Pour la championne française, ce succès vient couronner une saison riche en émotions. « Ma saison est désormais terminée. Elle a été longue avec des hauts et des bas, » confie-t-elle, faisant sans doute allusion à sa malheureuse chute aux Jeux olympiques.

Casey South, le sprinter suisse en forme

Chez les hommes, c’est le Suisse Casey South qui tire son épingle du jeu. Dans un final haletant, il devance au sprint le champion d’Italie Fabian Rabensteiner. « C’est une belle façon de finir cette saison, » jubile South. « La piste est vraiment très belle avec des montées raides mais pas trop longues, des descentes techniques. Je me régale. »

Rabensteiner, habitué des podiums du Roc, ne cache pas sa déception : « On ne peut pas être satisfait d’une deuxième place. Il m’en a manqué un peu sur la fin mais Casey est vraiment très fort aujourd’hui. » Le champion italien promet déjà de revenir plus fort l’année prochaine.

Le Roc, une fête du VTT pour tous

Le Roc d’Azur, c’est aussi une célébration du VTT pour tous. Entre les randonnées familiales, les courses pour enfants et les 300 exposants du village, l’ambiance est à la fête du deux-roues sous toutes ses formes.

Cette année, l’organisation met également l’accent sur la protection de l’environnement, preuve que le VTT peut être un sport responsable et durable.

Cette 40e édition s’annonce déjà comme un grand cru. Loana Lecomte prouve qu’elle peut briller sur tous les terrains, tandis que Casey South montre qu’il a les jambes et le mental pour s’imposer face aux meilleurs. Le Roc d’Azur CIC 2024 est un véritable feu d’artifice de performances et d’émotions, à l’image de ce sport qui ne cesse de nous surprendre et de nous faire rêver. Les prochains jours promettent encore de belles surprises sur les sentiers varois.