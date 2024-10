Cédrine Kerbaol (CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team) a remporté, ce mardi, la 4ᵉ édition des Trois Vallées Varésines femmes. En raison des fortes précipitations, la course a été raccourcie à 108,7 kilomètres. Après avoir distancé ses concurrentes dans le final, Kerbaol s’est imposée en solitaire sous le déluge. Elle devance Silvia Persico (UAE Team ADQ) et Lianne Lippert (Movistar Team). À 23 ans, la Brestoise décroche sa cinquième victoire de la saison.

Cédrine Kerbaol takes the 2024 Tre Valli Varesine!

In a reminiscent style to her Durango-Durango win, the French rider attacked the final descent to go clear to the finish line

It’s her 5th win of a successful career year 2024 season#TreValliVaresine pic.twitter.com/VAYZiTS51t

— Mathew Mitchell (@MatMitchell30) October 8, 2024