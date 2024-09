Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce vendredi, la 108ᵉ édition de Kampioenschap van Vlaanderen. Le tout nouveau champion d’Europe s’est imposé au sprint devant Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) et Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Pour sa première course avec le maillot de champion d’Europe sur les épaules, Merlier lève les bras et décroche sa 15ᵉ victoire de la saison.

Le classement de Kampioenschap van Vlaanderen

Tim Merlier Arvid De Kleijn Jasper Philipsen

