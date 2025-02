Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 3ᵉ édition de la Figueira Champions Classic, qui a lieu en préambule du Tour d’Algarve. À 21 kilomètres de l’arrivée, dans la dernière ascension de Rua Parque Florestal (2,3 km à 7,8%), Morgado se dresse sur les pédales et s’en va seul. Le Portugais réalise un numéro en solitaire et parvient à résister au retour du peloton dans le final pour s’imposer. Il devance Paul Magnier (Soudal Quick-Step) et Mathias Vacek (Lidl-Trek). À 21 ans, Morgado décroche sa cinquième victoire chez les professionnels, la deuxième cette année.

António Morgado masterclass! 🤩🚀 A 21km solo attack and a beautiful win at home soil in Figueira Champions Classic, taking his second win of the season! 💪#FigueiraChampionsClassichttps://t.co/Oi9NrghBts pic.twitter.com/D6Oj40FF0x

— Eemeli (@LosBrolin) February 16, 2025