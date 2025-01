Thibau Nys est le nouveau champion de Belgique de Cyclo-cross. Tibor Del Grosso a lui décroché le titre national aux Pays-Bas.

21 ans seulement et déjà un titre de champion national chez les élites pour Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceuninck). En l’absence de Mathieu van der Poel, son coéquipier d’Alpecin-Deceuninck a remporté les championnats des Pays-Bas de Cyclo-cross ce dimanche. Il devance Pim Ronhaar (Baloise Glowi Lions), +07″ et Joris Nieuwenhuis (Ridley Racing Team), +31″. Chez les femmes, Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) a devancé sa coéquipière Ceylin Del Carmen Alvardo, +11″.

🥇🥇 Two national CX titles in one day! 🇳🇱 In Oisterwijk, @tibordelgrosso powered to victory, claiming the Dutch elite & U23 championships. 🇮🇹 Meanwhile, Stefano Viezzi shone brightest in Fae’ di Oderzo, taking the Italian U23 title.

In Belgium, @NielsVDPutte delivered a stellar… pic.twitter.com/uFBX4If7tL

