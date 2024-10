Dans le cadre somptueux de l’ADNEC Marina Hall, longeant la vibrante promenade d’Abu Dhabi, l’événement a marqué en se tenant pour la première fois devant un public en direct et en étant diffusé dans le monde entier. Avec des invités de prestige, tels que les icônes du cyclisme Tadej Pogačar et Peter Sagan, cet événement a offert au cyclisme esport une visibilité et une intensité nouvelles.

Une finale palpitante

La compétition féminine a vu Mary Kate McCarthy démontrer une résilience et une stratégie sans faille, décrochant la première place avec 180 points. Elle a devancé de justesse Gabriela Guerra du Brésil (176 points) et Kathrin Fuhrer de Suisse (165 points). Du côté masculin, Jason Osborne a dominé les débats avec une performance éclatante sur trois épreuves éprouvantes, cumulant 177 points. Il a ainsi devancé Lionel Vujasin de Belgique, médaillé d’argent, et Kasper Borremans de Finlande, qui complète le podium.

Des épreuves taillées pour le spectacle

Les championnats ont proposé un format de trois épreuves conçu pour tester les compétences complètes des coureurs : sprint, stratégie et endurance.

Sprint : Les coureurs se sont affrontés contre la montre sur un sprint de 300 mètres, Mary Kate McCarthy prenant les devants dès le départ, tandis que les coureurs américains ont monopolisé le podium masculin.

: Les coureurs se sont affrontés contre la montre sur un sprint de 300 mètres, Mary Kate McCarthy prenant les devants dès le départ, tandis que les coureurs américains ont monopolisé le podium masculin. Stratégie : Sur un circuit de 9 kilomètres, les concurrents devaient accumuler des points lors de sprints intermédiaires. McCarthy a terminé deuxième derrière Guerra, gardant néanmoins sa position de leader. Osborne, quant à lui, a opté pour une échappée en solitaire, remportant la victoire de l’étape.

: Sur un circuit de 9 kilomètres, les concurrents devaient accumuler des points lors de sprints intermédiaires. McCarthy a terminé deuxième derrière Guerra, gardant néanmoins sa position de leader. Osborne, quant à lui, a opté pour une échappée en solitaire, remportant la victoire de l’étape. All-Out : La dernière épreuve sur un circuit de 4 kilomètres, avec des points doublés sur le dernier tour, a vu McCarthy repousser les assauts de Guerra et s’imposer avec brio. Osborne a, une fois de plus, laissé ses adversaires derrière, s’assurant la victoire finale.

Fair-play et innovation technologique

La compétition a souligné l’engagement de l’UCI et de MyWhoosh pour l’équité dans le sport. Grâce à des équipements de haute précision et à des mesures anti-dopage rigoureuses, chaque concurrent a pu s’affronter dans des conditions équitables.

Une portée mondiale

Depuis mars, des athlètes du monde entier ont tenté de se qualifier pour cet événement prestigieux, grâce à un nouveau système de qualification UCI qui promeut l’inclusivité. Avec un prize pool de 60 000 USD et des récompenses égales pour hommes et femmes, ces championnats entérinent l’égalité dans le cyclisme esports.

Un rendez-vous en terre d’avenir

Abu Dhabi confirme son engagement dans le cyclisme et veut devenir un lieu incontournable pour les grandes manifestations de cyclisme mondial, avec des événements majeurs à venir tels que les Championnats du Monde UCI de Cyclisme Urbain 2024 et les Championnats du Monde Route UCI 2028.

Ainsi, la capitale émiratie n’a pas fini de vibrer au rythme des roues qui tournent.