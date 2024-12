Mathieu van der Poel a dévoilé son calendrier de cyclocross 2024-2025, avec 11 épreuves au programme et un septième titre mondial en ligne de mire.

Le programme hivernal de Mathieu van der Poel a mis du temps à prendre forme. « J’y ai réfléchi un moment », explique le Néerlandais. « Après mûre réflexion et discussions avec la direction de l’équipe et le staff de performance, j’ai décidé d’un programme de courses solide. Une fois cette décision prise, j’ai rapidement défini les courses que je voulais inclure. Et oui, j’ai la chance d’avoir la liberté de choisir les courses que j’aime le plus. Ce n’est pas un hasard si avec Zonhoven, Mol et Koksijde, il y a quelques courses typiques sur sable au menu », indique Van der Poel, qui affrontera son grand rival, Wout van Aert, à quatre reprises cet hiver (Mol, Loenhout, Dendermonde, Maasmechelen).

Back to cyclocross! 🔥

The news you have all been waiting for: six-time World Champion @mathieuvdpoel returns to CX with 11 interesting appointments coming up! 🗓️

📚 Read more about MVDP’s program and his ambitions through the interview: https://t.co/G4dHLokbFz… pic.twitter.com/ZvzUcq7X53

— Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) December 13, 2024