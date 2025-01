Le cyclisme reprend ses droits ce mardi 21 janvier avec le Tour Down Under. Parcours, profils, favoris,… Voici toutes les informations.

Après trois mois d’attente, le cyclisme est de retour ! La saison 2025 débute officiellement ce mardi 21 janvier à l’occasion du Tour Down Under en Australie. Créée en 1999, cette course a lieu à la mi-janvier chaque saison et s’étend sur six étapes. L’an dernier, Stephen Williams (Israel – Premier Tech) avait remporté le classement général devant Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) et Isaac Del Toro (UAE Team Emirates). Cette année, Stephen Williams sera au départ pour défendre son titre tout comme Narvaez, sous les couleurs de la XRG UAE Team Emirates cette fois.

Le palmarès du Tour Down Under

Le parcours du Tour Down Under 2025

1ʳᵉ étape : Prospect → Gumeracha (150,7 km)

2ᵉ étape : Tanunda → Tanunda (128,8 km)

3ᵉ étape : Norwood → Uraidla (147,5 km)

4ᵉ étape : Glenelg → Victor Harbor (157,2 km)

5ᵉ étape : McLaren Vale → Willunga Hill (145,7 km)

6ᵉ étape : Adelaide → Adelaide (90 km)

Les favoris du Tour Down Under 2025





Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★





Oscar Onley (Team Picnic PostNL) ★★★★





Stephen Williams (Israel – Premier Tech) ★★★★





Luke Plapp (Jayco-AlUla) ★★★





Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★★★





Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) ★★★





Corbin Strong (Israel – Premier Tech) ★★★





Alberto Bettiol (XDS Astana Team) ★★





Mauro Schmid (Jayco-AlUla) ★★





Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale) ★





Jesus Herrada (Cofidis) ★





Sergio Higuita (XDS Astana Team) ★





Comment regarder le Tour Down Under 2025 à la TV ?

Le Tour Down Under sera à suivre sur la plateforme L’Équipe live et sur Eurosport Max. Les arrivées d’étape se feront entre 4 h 30 et 5 h 30, heure française.