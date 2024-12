Wout van Aert vient de dévoiler son calendrier de cyclo-cross 2024-2025. Il disputera six courses « avec des ambitions modestes ».

Wout van Aert disputera 6 courses de cyclo-cross en préparation de la saison sur route. Le calendrier de cyclo-cross de Wout van Aert est désormais connu. Le multiple champion du monde de cyclo-cross participera cet hiver à Mol, Loenhout, Gullegem, Dendermonde, Benidorm et Maasmechelen. Après sa chute sur la Vuelta qui a mis fin à sa saison, le Belge préfère alléger son calendrier cyclo-cross pour mieux préparer la saison 2025 sur route.

⏱️ You’ve all been waiting for this … Here’s Wout cyclocross calendar pic.twitter.com/fDRBqj1hYr — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) December 6, 2024

Wout van Aert :

« Le cyclo-cross reste mon premier amour, c’est pourquoi j’aime y revenir chaque hiver. Cet hiver, nous avons opté pour un programme compact de six courses qui s’intègrent bien dans mon plan d’entraînement. Ce sera une saison de cyclo-cross que j’aborderai par pur amour pour le sport, mais avec des ambitions modestes. Après ma chute à la Vuelta et ma blessure au genou, il est essentiel d’utiliser au mieux le temps dont je dispose pour me préparer à la saison sur route. Quelques courses de cyclo-cross s’intègrent bien dans ce plan, mais le calendrier est volontairement plus limité que les années précédentes ».

Van Aert ne s’attend pas à montrer sa meilleure forme lors de sa première course, à Mol. « Ce sera le premier objectif à atteindre, mais je n’atteindrai certainement pas mon meilleur niveau là-bas ». Il concourra ensuite à Loenhout, Gullegem et Dendermonde, après quoi il rejoindra le Team Visma | Lease a Bike pour un stage d’entraînement. « Après ce stage, il y a deux belles courses au calendrier à Benidorm et Maasmechelen, où je m’attends à être en meilleure forme. Je suis incroyablement excité de revenir sur le terrain et j’ai hâte de renouer avec les fans », conclut Van Aert.