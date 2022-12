L’équipe Intermarché-Circus-Wanty poursuit le développement de ses activités, notamment en cyclo-cross et chez les jeunes coureurs.

À partir du 1er janvier 2023, elle lancera une équipe UCI Continentale de développement pour renforcer sa présence et offrir un programme adapté aux coureurs talentueux de cyclo-cross.

Au cours des trois dernières années, l’équipe Tormans Cyclo Cross a vu plusieurs de ses jeunes coureurs réaliser d’importants progrès, remportant deux titres mondiaux, deux titres européens et de multiples titres nationaux.

La Cellule Performance d’Intermarché-Circus-Wanty placera l’intégration des équipes de cyclo-cross et de développement parmi ses priorités en 2023.

À cet égard, ces deux équipes accueilleront le Belge Thijs Aerts à partir de cette date. En 2023, le projet de cyclo-cross de Jean-François Bourlart changera également de nom suite à la décision de Continuum Sports Belgium et de Tormans Group de ne pas poursuivre leur collaboration. Une recherche de nouveau partenaire-titre pour la saison 2023-2024 a donc débuté.

Jean-François Bourlart (CEO Continuum Sports) :

« Nous avons bâti ce projet de cyclo-cross en janvier 2020 et mis en place une structure performante sous la houlette sportive de Bart Wellens, qui a vu émerger plusieurs talents jusqu’à remporter les titres les plus prestigieux. À cet égard, nous sommes ravis d’accueillir Thijs Aerts, qui vient greffer toute son expérience à notre groupe de coureurs Élites. Nous sommes fiers des succès obtenus avec cette équipe au cours des trois dernières années, et nous réaffirmons l’importance du cyclo-cross comme une discipline précieuse à nos yeux, tant sur le plan sportif que commercial. Nous avons la volonté de continuer nos investissements en cyclo-cross, mais nous ne partagions plus la même philosophie et vision que Jan Tormans, donc nous continuerons notre aventure dans les labourés avec de nouveaux partenaires. Alors que nous entamons la recherche d’un nouveau partenaire-titre pour la saison 2023-2024, je tiens à remercier expressément Jan Tormans pour son enthousiasme et sa contribution à notre structure au cours des trois dernières années. »

Thijs Aerts :

« Après avoir évolué dix ans dans la même équipe, j’ai hâte de relever ce nouveau défi ! Il s’agit d’une étape importante pour moi au sein de cette large structure internationale, forte d’une World Team, d’une équipe Continentale de développement et d’une équipe de cyclo-cross. Au cours des différentes rencontres avec la direction, j’ai pris connaissance de l’expertise partagée entre ces différentes équipes. Je veux profiter de cette méthode de travail professionnelle pour grandir en tant que coureur. Mon programme sur route avec l’équipe Continentale de développement, renouvelé et conçu sur mesure, va m’offrir une nouvelle impulsion. Dans cette équipe, j’aurai la chance de transmettre mon expérience aux plus jeunes éléments. Dans les labourés, je retrouverai Bart Wellens, dont j’avais profité des précieux conseils en tant que coéquipier lors de ma première année Espoirs. Il me tarde d’entamer 2023 sous les couleurs de la Tormans Cyclo Cross Team dès ce dimanche à Baal, un moment qui sera pour moi très spécial ! »