Après son transfert d’Ineos Grenadiers vers Q36.5 Pro Cycling Team, Tom Pidcock ne disputera aucun cyclocross cet hiver.

Alors que Wout van Aert et Mathieu van der Poel ont dévoilé leur calendrier de course hivernal, Tom Pidcock vient d’annoncer, ce mardi, qu’il ne disputera pas la saison de cyclocross cet hiver. Tout juste arrivé chez Q36.5, le champion du monde 2022 de la discipline préfère se concentrer sur son intégration au sein de sa nouvelle équipe.

Tom Pidcock :

« Dimanche, j’ai regardé mon premier cyclocross de la saison et cela m’a rappelé que je devrais probablement mentionner officiellement que cette année, je ne participerai pas à une course de cyclocross. Avec autant de changements, je veux m’assurer d’avoir le temps de m’installer dans un nouvel environnement pour bien connaître ma nouvelle équipe et mes coéquipiers. Mais jusqu’à présent, mon plan sera de revenir sur le terrain l’année prochaine. »