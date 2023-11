L’équipe Jumbo-Visma vient de dévoiler le calendrier restreint de Wout Van Aert pour la saison 2023-2024 de Cyclo-cross.

Le samedi 9 décembre aura lieu la première course de cyclocross de la saison pour Wout van Aert. L’ancien champion du monde de Cyclo-cross sera de retour sur l’Exact Cross d’Essen. Le coureur du Team Jumbo-Visma a hâte de débuter la saison, même s’il courra malheureusement moins que l’an dernier avec 8 ou 10 courses prévues cet hiver. Sa participation aux manches de la coupe du monde de Cyclo-cross de Zonhoven et de Benidorm dépendront de son état de fatigue tandis qu’il ne disputera pas les championnats du monde début février. Le Belge devrait retrouver son grand rival Mathieu van der Poel à huit reprises cet hiver dans les sous bois.

Le calendrier Cyclo-cross de Wout Van Aert :

09/12 : Exact Cross Essen

22/12 : Exact Cross Mol

Mol 23/12 : Coupe du monde Anvers

26/12 : Coupe du monde Gavere

27/12 : Superprestige Heusden-Zolder

30/12 : Coupe du monde Hulst

01/01 : X20 Trofee Baal

04/01 : X20 Trofee Koksijde

07/01 : Coupe du monde Zonhoven

21/01 : Coupe du monde Benidorm

« C’est une décision consciente de faire un programme plus court. L’année dernière, j’ai eu du mal mentalement à me concentrer sur la saison de cyclocross puis à passer au printemps. Je ne voulais rien laisser au hasard avec les classiques du printemps. C’est pourquoi, le cœur lourd, je roule un programme plus limité. Ce sera certainement difficile d’atteindre un haut niveau. J’ai quelques courses pour me mettre en forme, et puis ça va déjà s’arrêter. J’espère faire mes preuves lors de ces courses. Pour la première fois, ce sera différent de ce à quoi je suis habitué, mais avec un objectif plus élevé en tête », indique le Belge de 29 ans.

Le pic de la saison de cyclocross pour Van Aert se situe vers Noël. Le coureur de la Jumbo-Visma courra à Mol, Anvers, Asper-Gavere et Heusden-Zolder. « J’ai hâte de recommencer le cyclocross bientôt. C’est formidable de revoir les fans. Ces courses sont toujours spéciales pour moi. » Van Aert émet des réserves sur sa participation à Zonhoven et Benidorm. « Ils coïncident presque avec le camp d’entraînement de l’équipe en janvier, ce qui pose des problèmes. En outre, la fatigue accumulée juste avant et après le camp d’entraînement jouera également un rôle dans l’évaluation finale de la pertinence du départ à l’approche du printemps », indique la Jumbo-Visma.