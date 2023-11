Après celui de Mathieu Van der Poel et Wout Van Aert, on connaît désormais le calendrier de cyclo-cross 2023-2024 de Tom Pidcock.

Tom Pidcock sera de retour le 16 décembre dans les sous-bois, à l’occasion du X2O Trofee Herentals. Le Britannique disputera également six manches de la coupe du monde de Cyclo-cross cet hiver. Comme Wout Van Aert, le coureur d’Ineos Grenadiers ne disputera pas les championnats du monde au mois de février. Les trois stars de la discipline, Pidcock, Van der Poel et Van Aert devraient se défier à six reprises cet hiver (Coupe du monde Anvers, Gavere, Hulst, X20 Trofee Koksijde, Zonhoven et Benidorm).

CX season is here! 🙌 Check out @tompidcock's 2023-24 winter racing schedule, including six #CXWorldCup events. It all kicks off on December 16 🗓️🔜 pic.twitter.com/6GxGobJakl — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) November 29, 2023

Le calendrier Cyclo-cross de Tom Pidcock