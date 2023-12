Joris Nieuwenhuis et Manon Bakker ont dominé la septième manche de la Coupe du monde de Cyclo-cross à Val di Sole, en Italie.

Les meilleurs crossmen mondiaux avaient rendez-vous ce dimanche à Val di Sole, en Italie, pour la septième manche de la coupe du monde de Cyclo-cross. Après une bataille serrée avec Ceylin del Carmen Alvarado, Manon Bakker remporte sa toute première victoire en Coupe du Monde UCI CX sur le circuit enneigé de Val di Sole. Elle devance Alvarado et Puck Pieterse pour un podium 100% néerlandais. Au classement général, Alvarado compte désormais 60 points d’avance sur Lucinda Brand, absente ce week-end.

Le classement de la Coupe du monde de Cyclo-cross de Val di Sole Femmes

Manon Bakker Ceylin del Carmen Alvarado Puck Pieterse

Première victoire en coupe du monde pour Nieuwenhuis

Chez les hommes, après une belle bagarre avec Niels Vandeputte dans les premiers tours, Joris Nieuwenhuis a parfaitement géré sa course pour décrocher son premier succès en coupe du monde. Il devance les Belges Niels Vandeputte et Joran Wyseure. 5ᵉ de la course, Eli Iserbyt conforte sa place de leader du classement général de la coupe du monde. Le Belge compte 55 points de plus que Pim Ronhaar.

Le classement de la Coupe du monde de Cyclo-cross de Val di Sole Hommes