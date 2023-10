Un parcours technique et exigeant

La ville belge de Maasmechelen, avec le décor pittoresque du Nationaal Park Hoge Kempen, a offert un terrain de jeu humide et technique pour les athlètes. Les chutes et les problèmes mécaniques ont été le thème du jour, mettant à l’épreuve la maîtrise et l’endurance des coureurs.

La maestria néerlandaise s’illustre

La championne du monde en titre, Fem Van Empel, a confirmé son statut en s’imposant avec brio dans la catégorie féminine, tandis que chez les hommes, Lars Van Der Haar a démontré une fois de plus son talent sur ce genre de parcours. Leurs performances ont été un vrai régal pour les amateurs de cyclo-cross.

Alors que Van Empel savourait sa victoire, Thibau Nys, victime d’une chute dans le dernier tour, a dû se contenter d’une 7e place. Son coéquipier, Lars Van Der Haar, en a profité pour s’imposer et prendre les rênes du classement général.

Podium oranje et espoirs français

Le podium a vu une domination « oranje » tant chez les hommes que chez les femmes, avec une mention spéciale pour Ceylin del Carmen Alvarado et Aniek van Alphen. Du côté français, Mickaël Crispin et Hélène Clauzel ont su tirer leur épingle du jeu en se classant respectivement 20e et 14e.

Classements des courses Elite

Les courses élite ont été le théâtre d’affrontements intenses, reflétés dans les classements finaux. Les Néerlandais ont clairement affiché leur suprématie.

Classement Hommes :

🇳🇱 Lars Van Der Haar (Baloise Trek Lions) – 1h02m43s 🇧🇪 Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) – à 21s 🇧🇪 Laurens Sweeck (Crelan – Corendon) – à 27s 🇧🇪 Niels Vandeputte (Alpecin – Fenix) – à 30s 🇪🇸 Felipe Orts Lloret (Burgos – BH) – à 32s 🇳🇱 Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) – à 36s 🇧🇪 Thibau Nys (Baloise Trek Lions) – à 43s 🇬🇧 Cameron Mason (Cyclocross Reds) – à 46s 🇳🇱 Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) – à 52s 🇨🇭 Kevin Kuhn (Circus Re​​) – à 57s.

Classement Femmes :