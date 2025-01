Nouveau vélo Lapierre, nouveau nom et maillot, recrues,… Voici la présentation de l’équipe Picnic PostNL 2025.

L’équipe Picnic PostNL a de nouveau changé de nom cet hiver, avec l’arrivée de Picnic comme partenaire titre. C’est la quatrième fois que la formation change de nom depuis 2020. Au classement UCI par équipe 2023-2025, la Picnic PostNL occupe la 17ᵉ place, soit l’avant-dernière position nécessaire au maintien en World Tour. Durant la deuxième partie de la saison 2025, l’équipe devra faire sans Romain Bardet, qui va prendre sa retraite à l’issue du Critérium du Dauphiné.

Fresh colours, fresh energy, and a bold step into 2025! 💥

Say hello to the Team Picnic PostNL kit for the upcoming season 🟧🟧 Designed to inspire, built to perform, and ready to tackle every challenge on the road 💪🏻

What do you think of our new look?

