Alors qu’il devait initialement entamer sa saison de Cyclo-cross le 22 décembre, Mathieu Van der Poel sera finalement au départ du X20 Trofee d’Herentals ce samedi.

Mathieu Van der Poel va faire son retour dans les sous-bois plus vite que prévu. Actuellement en stage en Espagne pour préparer la saison, le Néerlandais et l’équipe Alpecin-Deceuninck ont jugé qu’il serait bénéfique de participer au X20 Trofee d’Herentals le samedi 16 décembre.

🔥 Great news: @mathieuvdpoel jumps on the cross bike a week earlier than planned.

“I've trained well in Spain and I feel ready to start in @X2OTrofee Herentals. An extra competition hour ahead of the busy Christmas period can only be positive.”#alpecindeceuninck pic.twitter.com/8NSU8Y5P4K

— Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) December 10, 2023