Toujours blessé aux côtes, Mathieu van der Poel ne sera pas au départ de la CDM de Termonde, où il devait affronter Wout van Aert.

Le deuxième duel de l’hiver attendra entre Mathieu van der Poel et Wout van Aert. Blessé aux côtes depuis une chute à Loenhout, le champion du monde n’est pas suffisamment rétabli pour prendre le départ de la Coupe du monde de Termonde ce dimanche, où il devait y retrouver son meilleur ennemi. Comme prévu, le leader d’Alpecin-Deceuninck se rendra en stage en Espagne. Plus tard ce mois-ci, il devrait participer aux courses de Coupe du monde de Maasmechelen et Hoogerheide avant de tenter de décrocher son septième titre mondial à Liévin début février. Pour l’instant, le reste de son programme de cyclocross reste inchangé.

Mathieu van der Poel forced to skip Dendermonde as well

Initially, @mathieuvdpoel planned to make a decision by Saturday, but the call came earlier than expected: the World Champion has announced his withdrawal from the @UCIcyclocrossWC round in Dendermonde.

“There’s no point… pic.twitter.com/dPE9LezLSr

— Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) January 3, 2025