Alors qu’il devait initialement faire l’impasse, Wout van Aert sera bien au départ des championnats du monde de Cyclo-cross à Liévin.

On aura le droit à un troisième et dernier affrontement entre Mathieu van der Poel et Wout van Aert cet hiver en Cyclo-cross. L’équipe Visma | Lease a Bike a confirmé, ce dimanche, la présence du Belge ce dimanche à Liévin. Mathieu van der Poel sera le grand favori et tentera d’égaler le record de sept titres détenus par Eric De Vlaeminck.

Wout van Aert :

« Je me sens bien et mon hiver s’est bien passé. Je n’ai pensé aux Championnats du monde que récemment et après Maasmechelen, l’entraîneur de l’équipe belge, mon entraîneur chez Team Visma | Lease a Bike et moi avons décidé de participer. Je suis impatient de prendre le départ d’une course aussi belle et je pense que ce coup de pouce supplémentaire me fait du bien avant d’atteindre des objectifs plus importants sur la route. Évidemment, la préparation a été très différente, mais je vais faire de mon mieux. »