Dès le 1ᵉʳ janvier 2024, Charles Liégeois deviendra le partenaire-titre de l’équipe de cyclo-cross gérée par la structure de Jean-François Bourlart.

La formation belge de Cyclo-cross Circus-Re-Uz Technord, créée en 2020 sous l’appellation Tormans CX, cherchait depuis le début de l’hiver un nouveau partenaire-titre pour assurer son futur. Le torréfacteur belge Charles Liégeois, une entreprise familiale basée à Thimister, en province de Liège, y a trouvé le projet parfait pour développer sa notoriété partout en Belgique, et en particulier en Flandre, au moins lors des deux prochains hivers. L’équipe s’appellera désormais Charles Liégeois Roastery CX dès le 1ᵉʳ janvier.

𝗕𝗜𝗚 𝗡𝗘𝗪𝗦: Charles Liégeois Roastery CX

We are delighted to announce that Belgian coffee brand Charles Liégeois becomes main sponsor of our cyclocross team from 1st January 2024 🤩☕️

