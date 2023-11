Mathieu van der Poel va disputer six manches de la Coupe du monde de Cyclo-cross et tentera de conserver son titre de champion du monde début février.

Alpecin-Deceuninck vient de dévoiler le calendrier hivernal de Mathieu van der Poel. Le champion du monde de Cyclo-cross sera de retour dans les sous-bois le 22 décembre à l’occasion de l’Exact Cross Mol. Le Néerlandais sera également au départ de six manches de la Coupe du monde de Cyclo-cross. Van der Poel terminera sa saison le 4 février à l’occasion des championnats du monde organisés à Tabor en République-Tchèque.

Here it is: the 2023-2024 cyclocross program of @mathieuvanderpoel. Our world champion restarts competition in Mol and closes it six weeks later with the World Cup in the Czech Republic.#alpecindeceuninck @Exact_Cross @SuperprestigeCX @UCIcyclocrossWC @X2OTrofee pic.twitter.com/Qs2TX573gw

