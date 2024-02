L’UCI vient d’annoncer l’instauration de plusieurs mesures pour promouvoir une participation plus équilibrée aux épreuves du calendrier International de Cyclo-cross.

Après avoir engagé une réflexion au sujet de la participation des athlètes à la Coupe du monde en novembre dernier, l’UCI passe à l’acte. À la suite d’une réunion à Prague, en République Tchèque, du 2 au 4 février, l’UCI vient d’annoncer l’entrée en vigueur de plusieurs mesures le 1ᵉʳ mars concernant les coupes du monde de Cyclo-cross notamment. Désormais, les coureurs – hommes et femmes – figurant dans le top 20 du dernier Classement Elite Cyclo-cross UCI ne pourront plus participer aux épreuves nationales. Cette mesure vise à assurer une cohérence et une structure claire entre les calendriers nationaux et le Calendrier International UCI en encourageant les meilleures épreuves.

Les deux premières lignes réservées aux mieux classés

Lors des épreuves de Coupe du Monde Cyclo-cross UCI, toutes catégories confondues, les deux premières lignes au départ seront réservées aux coureurs les mieux classés au classement général de la série. L’objectif de cette mesure est de récompenser les coureurs qui réalisent les meilleures performances dans les épreuves les plus compétitives et d’assurer une situation équilibrée entre les spécialistes de la discipline et les coureurs qui concourent dans plusieurs disciplines.

Création du statut « d’évènement protégé »

Un statut « d’événement protégé » a été introduit pour les épreuves de la Coupe du Monde Cyclo-cross UCI. Ce statut sera accordé à un maximum de 50 % des épreuves de Coupe du Monde UCI et uniquement lorsque l’épreuve revêt une importance particulière pour le développement international du cyclo-cross. L’octroi de ce statut permettra à l’UCI de refuser l’inscription au Calendrier International UCI d’une course qui souhaite se dérouler la veille ou le jour d’une « épreuve protégée ». L’introduction de ce statut particulier vise à promouvoir l’internationalisation du cyclo-cross et à défendre la prédominance de l’intérêt sportif en matière de participation aux épreuves de cyclo-cross. Elle soutient également les mécanismes de solidarité développés grâce à la Coupe du Monde UCI, dont le but est d’augmenter le nombre de nations participant aux épreuves de cyclo-cross.

Les équipes Cyclo-cross UCI obligées d’aligner au moins trois coureurs

Enfin, l’obligation imposée aux équipes Cyclo-cross UCI et aux équipes professionnelles Cyclo-cross UCI de participer aux épreuves de la Coupe du Monde Cyclo-cross UCI a été renforcée. Désormais, les équipes Cyclo-cross UCI seront obligées de participer avec au moins un coureur – dans la catégorie Femmes Elite ou Hommes Elite – à un minimum de cinq manches de la Coupe du Monde UCI. Les équipes professionnelles de cyclo-cross UCI seront obligées de participer avec au moins trois coureurs – dans la catégorie Femmes Elite ou Hommes Elite – à toutes les épreuves de la Coupe du Monde UCI. L’objectif de toutes ces mesures est un renforcement global du cyclo-cross en assurant une structure cohérente entre les différentes épreuves de la discipline. L’UCI continuera d’étudier la situation ainsi que les mesures pertinentes pour soutenir le développement du cyclo-cross.