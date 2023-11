Thibau Nys : Une victoire à la saveur particulière

Dès le coup d’envoi, Thibau Nys s’est illustré en prenant les commandes de la course. Malgré une chute, le jeune prodige du Baloise Trek Lions n’a pas fléchi et a franchi la ligne avec une avance notable. Cette victoire, sur les traces de son illustre père Sven Nys, ajoute une page d’or à l’histoire familiale au Koppenberg.

« Onze ans après son père, Thibau Nys s’offre le Koppenberg et signe son troisième succès de la saison. »

Fem van Empel : La maestria néerlandaise

Fem van Empel a démontré une fois de plus pourquoi elle porte le maillot arc-en-ciel de championne du monde. Dominant la course de bout en bout, elle a su gérer les éléments et les adversaires avec une aisance déconcertante.

« Face à la boue et aux pavés, Van Empel a trouvé la clé, s’imposant avec une avance qui en dit long sur sa forme du moment. »

Zoom sur le Trophée X2O

Le Trophée X2O, c’est huit rendez-vous où chaque seconde compte. Dans cette compétition, l’absence se paie cash avec un temps forfaitaire ajouté. Prochain acte à Courtrai, où les leaders voudront confirmer leur suprématie. Le Cross du Koppenberg a tenu toutes ses promesses. Entre la démonstration de force de Thibau Nys et la maîtrise de Fem van Empel, les passionnés ont été servis. Rendez-vous à Courtrai pour la suite du feuilleton cyclocross.