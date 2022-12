Le Néerlandais Mathieu van der Poel s’est imposé ce dimanche avec autorité sur la manche de Coupe du monde de cyclo-cross d’Anvers. Il a devancé Wout van Aert, directement dans le coup pour son retour à la compétition avec une seconde place ce dimanche. Le Britannique Tom Pidcock, champion du monde en titre, s’est placé en 8e position. Le Belge Laurens Sweeck, 4e à Anvers, conserve la tête de la Coupe du monde.

Van der Poel sans rival à Anvers

Déjà vainqueur dimanche dernier à Hulst aux Pays-Bas à l’occasion de sa première épreuve cette saison, MVDP s’est à nouveau imposé, en solitaire, sans avoir jamais été mis en difficulté. Il s’est rassuré après une lourde chute la veille lors du Superprestige de Boom en Belgique. Seul Wout Van Aert, auteur du meilleur départ, a semblé un temps capable de lui contester la victoire. Mais le Néerlandais a placé une attaque tranchante dès l’entame du deuxième des sept tours et n’a plus jamais été revu. Ce cyclo-cross anversois était le théâtre de la première confrontation hivernale entre Van der Poel et Van Aert, qui culminera en février lors des Championnats du monde à Hoogerheide, aux Pays-Bas.

Le classement à Anvers:

1. Mathieu van der Poel (NED/Alpecin) en 59:04

2. Wout van Aert (BEL) à 23.

3. Michael Vanthourenhout (BEL) à 34.

4. Laurens Sweeck (BEL) à 35.

5. Lars van der Haar (NED) à 54.

…

8. Thomas Pidcock (ENG) à 1:14.

Classement général de la Coupe du monde:

1. Laurens Sweeck (BEL) 236 pts

2. Eli Iserbyt (BEL) 230

3. Michael Vanthourenhout (BEL) 204

4. Lars van der Haar (NED) 183

5. Niels Vandeputte (BEL) 139

…

9. Mathieu van der Poel (NED) 80

Avec AFP