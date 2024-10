Le parcours de la Canyon Gravel Roc

La Canyon Gravel Roc c’était 69,6km pour 1660m de D+ avec un point culminant à 390m. Un joli programme concocté par les équipes sportives du Roc d’Azur. Un vrai parcours gravel technique mais accessible car en majorité sur des pistes larges mais comportant une petite partie en singletrack et tout en ayant le moins de bitume possible.

Lever de rideau sur la Canyon Gravel Roc

C’était un mélange d’excitation et d’anticipation nous raconte Sandro : « Ce samedi 12 octobre 2024, sur mon vélo Origine Graxx 3, je me préparais à prendre un maximum de plaisir sur les 69,6 km de ce parcours exigeant. Mes pneus Hutchinson Touareg en 40 mm, gonflés à environ 2 bar, étaient prêts à affronter les défis du terrain. Le départ donné à 7h45 pour la deuxième vague dont je faisais partie, nous a offert un spectacle époustouflant : le lever de soleil sur la mer, visible depuis la première ascension, ajoutait une dimension magique à l’épreuve. »

Dès le début, chacun trouvait son rythme sur le gazon de la base nature à Fréjus d’ou était donné le départ avant de traverser des passerelles flottantes sur le canal, un passage qui nous plongeait dans l’atmosphère unique du Roc d’Azur. Le parcours, intégralement gravel, ne laissait que peu de place au bitume. Les flaques de boue des intempéries deux jours avant étaient bien présentes sur certains chemins, testant l’adhérence de nos pneus. Heureusement, le beau temps du jour nous épargnait le pire des scénarios : des pistes détrempées.

Après environ 5 kilomètres de plat, la première montée nous attendait, avec un dénivelé de 200 mètres. Les plus aguerris prenaient la tête, tandis que je me calais dans un groupe modéré, profitant des sentiers larges et des paysages magnifiques du massif de l’Esterel. Les roches tranchantes de la région ont eu raison de mon pneu arrière, provoquant une crevaison sur le flanc. Heureusement, l’esprit d’entraide du Roc d’Azur s’est manifesté lorsqu’un VTTiste, bienveillant, présent en bordure de chemin s’est arrêté pour m’aider à changer ma chambre à air.

Organisation et ravitos bien gérés par les bénévoles du Roc d’Azur

Les ravitaillements, bien garnis en fruits secs, pâtes de fruits, et boissons isotoniques, nous permettaient de maintenir notre cadence. Le balisage était irréprochable, avec des signaleurs à chaque croisement pour nous guider, sur l’organisation rien à redire, le Roc d’Azur sait y faire !

Les deux dernières ascensions, aux pourcentages impressionnants flirtant avec les 20 %, ont été de véritables défis. Il fallait s’accrocher et parfois, descendre du vélo pour pousser. Mais l’effort valait la peine, notamment pour admirer les panoramas. Un passage près d’un ancien aqueduc finissait de nous proposer des paysages grandioses.

La descente finale de 10 km sur route offrait une opportunité de relâcher la pression et de gagner quelques places. La ligne d’arrivée, située près du camping de la Bergerie à Roquebrune-Sur-Argens, marquait la fin d’un parcours conçu avec soin, offrant un équilibre parfait entre technicité et plaisir de rouler.

Le classement de cette année

Cette année, la victoire est revenue à Joris Delbove chez les hommes, avec un temps de 02:25:49, suivi de Valentin Remondet en 02:27:28 et Basile Allard en 02:27:37. Chez les femmes, Alana Castrique a confirmé sa domination en remportant la course pour la deuxième année consécutive en 03:01:06, suivie de Célia Le Mouël en 03:07:05 et Nathalie Baillon en 03:09:13. Sur les 559 participants au départ, 524 ont franchi la ligne d’arrivée, un bel exploit.

Je garde un excellent souvenir de la Canyon Gravel Roc. C’est une épreuve incontournable pour tout passionné de gravel. Elle allie défi sportif et découverte de paysages époustouflants, le tout dans une ambiance de convivialité et d’entraide. Une aventure que je suis prêt à renouveler l’an prochain sans hésiter.