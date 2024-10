Une édition historique sous le soleil Varois

Comment Sarrou, malade la veille, a-t-il puisé dans ses ressources pour arracher cette victoire inattendue ? Quel drame s’est joué dans les derniers kilomètres pour Mathis Azzaro, favori déchu ? Et que dire de la sensation Emeline Detilleux, première Belge à s’imposer chez les femmes ?

Le rideau tombe aujourd’hui sur la 40e édition du Roc d’Azur CIC à Fréjus, et quelle finale ! Jordan Sarrou inscrit son nom dans l’histoire en remportant pour la cinquième fois l’épreuve reine, tandis que la Belge Emeline Detilleux crée la surprise chez les femmes.

Jordan Sarrou, l’indomptable

Parti avec des doutes, Jordan Sarrou termine en champion. Le Français, qui hésitait encore à prendre le départ la veille en raison d’une maladie, a puisé dans ses ressources pour décrocher une victoire inattendue. « Sincèrement, je suis le premier surpris, » confie-t-il à l’arrivée. « C’était mal embarqué car Mathis est parti vite. Je n’ai pas voulu prendre le risque de le suivre dans la descente pour ne pas risquer de crever. »

Mais Sarrou, en vrai baroudeur des sentiers, n’a jamais baissé les bras. Dans un final haletant, il a rattrapé puis dépassé Mathis Azzaro, favori de l’épreuve, pour s’imposer en 2h12’22 » sur les 55 km du parcours. « De mes cinq victoires, je crois que ce fut la plus dure à aller chercher, » avoue-t-il, le sourire aux lèvres.

Triplé Français, fierté nationale

Derrière Jordan Sarrou, c’est un véritable feu d’artifice tricolore qui illumine le podium. Mathis Azzaro, malgré des crampes en fin de course, accroche la deuxième place, tandis que Joshua Dubau complète ce triplé 100% français. Une belle image pour le VTT hexagonal quelques mois après les Jeux Olympiques de Paris.

Detilleux, la surprise Belge

Chez les femmes, c’est la Belge Emeline Detilleux qui crée la sensation. À 24 ans, elle devient la première représentante de son pays à s’imposer sur le Roc d’Azur CIC féminin. « Je suis honorée d’être la première belge à m’imposer ici, » rayonne-t-elle après 2h44’44 » d’effort. « C’est le plus gros événement VTT au monde, sous le soleil, avec un superbe parcours et une très belle ambiance. Je me suis vraiment bien amusée. »

Un bilan positif

Avec 20 000 participants sur les différentes épreuves, cette 40e édition est un véritable succès. Thomas Delpeuch, directeur du Roc d’Azur CIC, ne cache pas sa satisfaction : « Nous sommes très heureux de cette 40e édition. Nous avons passé une belle semaine avec 20 000 participants sur les différentes épreuves. Les nouveaux rendez-vous se sont très bien déroulés. »

Le Roc d’Azur CIC, c’est aussi une fête du vélo sous toutes ses formes. VTT, cyclo, trail, rando trail, gravel… Il y en a eu pour tous les goûts, sous un soleil radieux qui a prolongé l’été varois.

Rendez-vous est déjà pris pour la 41e édition, du 8 au 12 octobre 2025. D’ici là, les chemins varois vont pouvoir se reposer, en attendant le prochain assaut des vététistes du monde entier.