Le Roc d’Azur CIC revient du 9 au 13 octobre, à Fréjus pour sa 40ᵉ édition, avec plusieurs nouveautés au programme.

Le Roc d’Azur CIC fête ses 40 ans cette année, du 9 au 13 octobre. Quelques jours encore avant de se replonger dans l’atmosphère unique d’un rendez-vous qui depuis quatre décennies a su répondre à toutes les envies des passionnés. Ceux de VTT bien sûr, et même plus généralement de vélo quels que soient le niveau et les pratiques. Mais aussi, depuis plusieurs années, ceux des sports nature avec au programme du triathlon, du trail et de la marche.

Le VTT est à l’origine du Roc d’Azur CIC, et il en restera toujours, son cœur. Avec quelques-uns des plus grands champions de VTT XC, mais aussi plus de 4 000 amateurs au départ, le Roc d’Azur CIC du dimanche, reste bien évidemment le temps fort de la semaine. Il est aussi la cinquième et dernière étape du Delta Plus Roc Trophy, classement qui permet aux plus joueurs de s’affronter sur le cumul d’une épreuve par jour, soit 5 épreuves au total.

Rando d’Azur Électrique

Le Ford Roc Marathon et ses 102 km (record de distance), le spectaculaire CIC Roc Ruelles Fréjus, les randos dans le massif des Maures, de 8 à 48 km (Alltricks Rando Noire), et depuis 2022 dans le massif de l’Estérel (de 30 à 48 km), les rendez-vous familiaux (Rando Famille, Kid Roc ou Kid Roc Draisienne) demeurent les repères du Roc d’Azur CIC.

Mais au fil de son histoire, l’épreuve a su suivre l’évolution de la société. Arrivé en 2017, le VTT à assistance électrique a très rapidement trouvé sa place avec de nombreuses randos, dont la Shimano Rando Noire Électrique (48 km). Pour la première fois cette année, la Rando d’Azur Électrique (dernier sas du Roc d’Azur CIC) permettra aux VTT à assistance électrique de prendre le départ et d’évoluer sur le même parcours que le Roc d’Azur CIC.

Gravel et cyclisme et traithlon au programme

Le gravel a, lui aussi, trouvé sa place dans la programmation de l’événement avec la Canyon Rando Gravel Estérel 70 K, le Canyon Gravel Roc (70 km). Cette année, la Canyon Rando Gravel 40 ans s’invite à la fête, elle partira de Ramatuelle, à proximité du lieu où, en 1984, 7 coureurs s’étaient élancés, pour la première édition de l’événement. Pour combler les amateurs de cyclisme sur route, cette année, le Roc d’Azur CIC accueille la Ekoï Cyclo Roc : une randonnée sportive de 131 km et 1 900 D+, au cœur de l’arrière-pays varois.

La programmation offre une diversité des activités sans précédent et un vaste choix d’épreuves pour que chacun puisse vivre son expérience Roc d’Azur CIC selon ses pratiques, son niveau et ses envies. Les adeptes du triathlon nature trouveront leur bonheur avec le Tri Roc. Tandis que les épreuves de trail et de marche, plébiscitées depuis leur entrée au programme, emmèneront, cette année encore, les coureurs et les marcheurs autour du splendide Rocher de Roquebrune-sur-Argens.

Village gratuit et ouvert à tous

Le Roc d’Azur CIC, c’est aussi le Village gratuit et ouvert à tous, où se rencontrent les experts du vélo et de l’outdoor, du tourisme et de l’innovation. C’est l’endroit idéal pour recueillir les meilleurs conseils et découvrir les nouvelles tendances. C’est aussi l’occasion de profiter des nombreuses animations. De quoi passer un moment inoubliable. Le Village a été imaginé pour permettre aux visiteurs de compléter l’expérience Roc d’Azur CIC. La présence de toutes les marques de référence fait du Village une véritable raison pour venir et une étape incontournable pour tous les passionnés.

Avec près de 300 exposants présents (40 % d’équipements cycles et pilotes, 27 % de cycles, 18 % de tourisme, 8 % de nutrition, santé et 7 % de textile), participants, accompagnants et passionnés peuvent découvrir une large gamme de vélos, d’accessoires, de textile ou encore de produits diététiques. Ils ont l’opportunité d’être conseillés par des professionnels de toutes les pratiques de l’univers vélo et de l’outdoor. C’est aussi l’endroit propice aux rencontres avec des élites, présents sur de nombreux stands et venus rencontrer leur public : de quoi profiter pleinement de l’ambiance conviviale du Roc d’Azur CIC !