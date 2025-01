Origine vient de créer sa propre équipe de VTT, Origine Racing Division, avec Mathis Azzaro au sein de son effectif.

2025 annonce l’arrivée d’Origine sur le circuit de Coupe du Monde VTT Cross-Country. Après de nombreuses années à développer les vélos Théorème dans leur bureau d’étude et sur le terrain, l’heure est venue pour Origine de confronter leurs vélos au plus haut niveau de compétition et de les propulser sur la scène internationale, avec l’Origine Racing Division.

Une aventure humaine

Une équipe, une collaboration, c’est avant tout une relation humaine. Pour réussir, il faut partager les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, les mêmes envies. Cette vision partagée et cet alignement de valeurs, la marque française les a trouvés aux côtés de Mathieu Durand et Maxime Marotte.

La constitution d’une équipe professionnelle ne se fait pas en un claquement de doigts. Comme pour le développement d’un vélo, cela prend du temps. Mathieu Durand et Maxime Marotte ont composé une équipe avec pour objectif d’occuper les avant-postes et les podiums sur les coupes du monde, en rayonnant au niveau international.

L’effectif Origine Racing Division 2025

Mathis Azzaro

Champion de France XCC en titre

2ᵉ en Coupe du Monde en 2024, Mont-Sainte-Anne, XCO & XCC

3ᵉ en Coupe du Monde en 2024, Val di Sole, XCO

2ᵉ du Roc d’Azur 2024

Martina Berta

Championne d’Italie XCO 2023 et 2024

3ᵉ aux Championnats du Monde XCO 2024

Plusieurs podiums en Coupe du Monde XCO

Athlète Olympique à Paris

Ronja Eibl

3x Vainqueure en Coupe du Monde Espoir

2x Championne d’Allemagne Espoir

Athlète Olympique à Tokyo

Knut Rohme

Champion de Norvège en titre

Athlète olympique à Paris

Le team roulera sur le Théorème FS 120 GTR dont le cadre sera 100% identique à celui proposé sur le configurateur Origine.