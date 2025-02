Secteur inédit sur le Roc d’Azur CIC, nouveaux parcours, nouvelles épreuves,… Les inscriptions pour le Roc d’Azur CIC 2025 sont ouvertes.

Les inscriptions du Roc d’Azur CIC 2025, qui aura lieu du 8 au 12 octobre, sont désormais ouvertes depuis ce mercredi 26 février. C’est un moment attendu par tous les passionnés de VTT et depuis quelques années par les fans de vélo sous toutes ses formes et même, plus largement, de sport nature. Depuis de nombreuses années, les villes de Fréjus (hôte du Roc d’Azur CIC depuis 1997), Roquebrune-sur-Argens et Saint-Raphaël, rejointes depuis 2022 par Estérel Côte d’Azur Agglomération les accueillent pour leur offrir une expérience unique dans le massif des Maures et le massif de l’Estérel.

La diversité des épreuves proposées (VTT compétitions et randonnées, VTT à assistance électrique (depuis 2017), Gravel (2016), trail (2022), randonnée pédestre (2023) et cyclisme sur route depuis 2024) est une des richesses du Roc d’Azur CIC. Temps fort de la semaine, le Roc d’Azur CIC enverra les participants sur un parcours de 56,6 km. Nouveauté 2025, un nouveau secteur d’environ dix kilomètres amènera le peloton sur une trace inédite. Les amoureux des efforts prolongés seront ravis de voir le Ford Roc Marathon du vendredi afficher 109 km et 3 130 m de dénivelé positif. Une des plus grandes distances proposées en France sur une journée.

Nouveauté 2025 : La Rando Gravel Roc 140K

Pour cette 41ᵉ édition, les adeptes du Gravel, de plus en plus nombreux, auront la possibilité de s’élancer sur la Canyon Rando Gravel Roc 140K. Au départ de la base nature de Fréjus, ils partiront pour un long périple de 140 km pimenté de 2 410 m de dénivelé positif à travers les sentiers et les routes de l’arrière-pays. La « balade » se déroulera sans balisage avec la trace GPS pour seul guide. Dans le plus pur esprit Gravel. Ils retrouveront également la Canyon Rando Gravel Estérel 70K (1 170 m D+) du vendredi, et le Canyon Gravel Roc, épreuve chronométrée de 70 km, le samedi.

Trois nouveaux parcours sur route

Ajouté l’an dernier au programme, le vélo de route sera à nouveau de la fête, en octobre prochain. Pour permettre aux « routiers » de découvrir toute la richesse de la région, trois nouveaux parcours seront accessibles le dimanche 12 octobre. L’Ekoï Cyclo Roc proposera ainsi des itinéraires de 157 km (1 990 m D+), 108 km (1 210 m D+) et 76 km (740 m D+), principalement sur les routes du Massif des Maures, autour de Grimaud ou Saint-Tropez.

Davantage de rendez-vous pour les plus jeunes

Les Kid Roc Draisienne pour les enfants de 2 et 3 ans, et les Kid Roc Mini pour ceux de 4 et 5 ans, sont des moments privilégiés pour les jeunes VTTistes en herbe, mais aussi pour leurs parents et les spectateurs. Pour satisfaire un maximum de participants, un Kid Roc Draisienne et un Kid Roc Mini seront ajoutés le vendredi et le samedi après-midi, en supplément des épreuves du samedi matin. Les enfants plus âgés se retrouveront le samedi après-midi sur les Kid Roc Poussins, Benjamins et Minimes.

Le Roc d’Azur CIC est chaque année l’occasion de se retrouver entre amis, entre coéquipiers et même en famille. Grâce à une offre spéciale avec un package comprenant notamment un accompagnement privilégié (bagagerie, massage d’après course…), le Mid Roc sera l’occasion de partager un bon moment entre collègues, avec un format de 36 km qui le rend accessible au plus grand nombre.

Le trail s’invite dans le massif de l’Esterel

Depuis 2022, la famille du Roc a pu profiter des splendeurs du massif de l’Estérel. D’abord destinés aux VTT à travers les Rando Estérel (de 30 à 49 km), les pistes et sentiers seront pour la première fois ouverts aux traileurs du Roc d’Azur CIC. Jeudi 9 octobre, le Roc Trail Estérel proposera ainsi deux parcours de 28 et 50 km au cœur d’un fabuleux cadre, avec à la sortie d’une courbe ou au sommet d’une montée, des points de vue où l’ocre des roches et le bleu azur de la Méditerranée se mêlent pour créer de sublimes tableaux. Ces deux nouveaux trails viennent renforcer une offre déjà riche de quatre épreuves (Roc Trail 13, 22, 33 et 50 km) tracées le dimanche matin, autour du rocher de Roquebrune-sur-Argens.

Au-delà des multiples et très variées épreuves sportives, le Roc d’Azur CIC permet également de venir échanger et partager sur le village avec près de 300 exposants, eux aussi fidèles au rendez-vous varois. Découvrir les nouveautés et les grandes tendances, recueillir des conseils d’achats, rencontrer les champions bien heureux de partager avec leurs supporters, profiter des animations qui rythment chaque journée, le Roc d’Azur CIC est avant tout une grande fête entre passionnés.