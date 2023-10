L’édition 2023 du ROC D’AZUR a été marquée par des performances exceptionnelles et des moments mémorables. Hugo Drechou et Noémie Garnier ont brillé, tandis que l’événement a vu l’introduction réussie de la randonnée pédestre. Avec 19 000 participants, cette édition a été un succès retentissant, et tout se prépare déjà pour célébrer le 40e anniversaire l’année prochaine.

Hugo Drechou : Une revanche bien méritée

Après avoir été contraint à l’abandon lors du Ford Roc Marathon, Hugo Drechou a pris sa revanche en remportant le Roc d’Azur. Après 2h18’30’’ d’effort intense, il a franchi la ligne d’arrivée en vainqueur, devançant Mathis Azzaro et l’Italien Fabian Rabensteiner. Parlant de cette victoire, Drechou a déclaré : « Gagner le Roc d’Azur, en France, c’est très important. L’impact est plus fort que pour les autres courses. Ça permet aussi de partir avec un gros moral pour l’hiver. »

Romain Bardet : Du plaisir sur le VTT

Romain Bardet, malgré une arrivée tardive du Tour de Lombardie, a réussi à se classer 10e. Évoquant son expérience, il a dit : « C’était une belle journée, je me suis régalé. Le parcours est vraiment super mais très technique pour un gars comme moi qui fait du VTT deux fois par an. »

Noémie Garnier : Une victoire tricolore

Noémie Garnier, avec son maillot tricolore de championne de France Espoirs, a remporté la course féminine. Elle a succédé à Pauline Ferrand-Prévot et a partagé sa joie en disant : « Gagner le Roc d’Azur pour ma dernière course avec le maillot tricolore Espoirs, c’est génial. J’ai pris mon rythme tranquillement et j’ai profité à fond de cette journée. »

Nouveautés et succès du ROC D’AZUR 2023

Le Multi Roc Challenge, introduit cette année, a offert aux participants une expérience diversifiée. Julien Galot a été couronné vainqueur de cette nouvelle épreuve. De plus, la randonnée pédestre a fait une entrée réussie, offrant aux participants une occasion unique de profiter des paysages magnifiques de la région.

Un bilan positif et un regard vers l’avenir

Avec 19 000 participants, l’édition 2023 du ROC D’AZUR a été un grand succès. Vivien Hocquet, coordinateur de l’événement, a partagé son enthousiasme pour cette édition en déclarant : « Nous sommes très heureux de cette édition. La famille du Roc d’Azur ne cesse de s’agrandir. » Il a également évoqué les plans pour le 40e anniversaire l’année prochaine, promettant un événement encore plus grand et meilleur.