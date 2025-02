Le Sea Otter Europe, le célèbre festival vélo cycliste, accueillera une coupe du monde de cross-country marathon (XCM) le 21 septembre 2025.

Le Sea Otter Europe Costa Brava-Girona 2025 accueillera une épreuve de la coupe du monde de cross-country marathon (XCM). L’événement, qui fait partie du programme sportif du Sea Otter Europe, suit le parcours de La Tramun, une course de VTT populaire depuis plus de 25 ans. Cette alliance fait de l’épreuve un rendez-vous obligatoire pour les meilleurs coureurs de la discipline, qui devront s’affronter sur les incroyables sentiers situés autour de l’une des principales capitales mondiales du cyclisme. La course, baptisée La Tramun Sea Otter Europe, se déroulera dans les paysages forestiers de Gérone, de la Garrotxa, de la vallée d’Hostoles et de la vallée du Llémena.

Le prestige apporté par la coupe du monde XCM servira de nouvel outil promotionnel pour le Sea Otter Europe, qui renforce sa volonté de devenir une référence internationale. Ce sera l’une des dernières épreuves du calendrier, ce qui rendra très probablement La Tramun Sea Otter Europe décisive pour le classement général. Cette annonce élève encore le niveau d’un programme sportif de renommée mondiale qui intégrera pour la deuxième année de suite les UCI Gravel World Series.

​Miquel Noguer, président de l’office de tourisme Costa Brava Gérone :

« Cela nous aidera à positionner la Costa Brava et Gérone comme des destinations de cyclisme de premier ordre. Cette épreuve sera une nouvelle façon d’attirer les compétiteurs et les fans de vélo. Pour les visiteurs, ce sera également l’occasion unique de découvrir les atouts paysagers, culturels et gastronomiques de la Costa Brava et des Pyrénées de Gérone. Le festival Sea Otter Europe Costa Brava-Girona, qui en est à sa huitième édition, s’impose comme un extraordinaire catalyseur d’événements sportifs internationaux, mais aussi comme un pôle d’attraction pour les élites des différentes disciplines du cyclisme « .

La Tramun Sea Otter Europe Girona en chiffres : 78 km et 2 800 m de dénivelé positif

Deux termes définissent la Tramun Sea Otter Europe Girona : difficile et captivante. La course, dont le départ se situe aux Planes d’Hostoles (Garrotxa) et l’arrivée à Gérone, possède un parcours spectaculaire marqué par un nombre incroyable de single tracks. Les sentiers, qui ont fait de la ville de Gérone un véritable lieu de pèlerinage pour les cyclistes, se trouvent au cœur d’un tracé qui met à l’épreuve la condition physique et les habiletés techniques des coureurs. ​

​La coupe du monde XCM accueillera à la fois des cyclistes de la catégorie Élite et des participants disposant de la licence UCI Master. L’organisation offrira également la possibilité de participer dans la catégorie Open. Par ailleurs, la Marathon Cup BTT reste au programme du festival. La dernière étape du championnat se déroulera pendant le Sea Otter Europe 2025. L’offre habituelle reste donc ouverte à tous : catégories Pro et Open, que ce soit pour le format long (60 km) ou le format court (40 km). Le parcours de la Tramun Sea Otter Europe, avec 78 km et 2 800 mètres de dénivelé positif, est un attrait sans pareil. Le départ sera donné aux Planes d’Hostoles.

​La Sea Otter Europe 2025 les 19, 20 et 21 septembre

Pour les coureurs, les sentiers ne cesseront de se succéder, entre l’univers volcanique de la Garrotxa et les forêts méditerranéennes qui entourent Gérone. La première partie de la course sera marquée par des montées exigeantes, alors que sur la seconde, une longue descente prononcée mènera à l’arrivée après 3 150 mètres de dénivelé négatif. ​Le parcours est un gage de qualité, puisque ce sera le même que celui de La Tramun, l’emblématique course organisée par le Club BTT Fornells.

​La ligne d’arrivée se trouvera sur les lieux du Sea Otter Europe. Le public sera présent en nombre pour attendre les cyclistes dans l’enceinte d’un des festivals internationaux de cyclisme les plus importants du monde, qui se tiendra à Gérone les 19, 20 et 21 septembre. L’événement pourra compter sur le soutien de la ville de Gérone, de la députation de Gérone, du secrétariat général du sport et de la fédération catalane de cyclisme.