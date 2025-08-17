Véritable légende du VTT, Nino Schurter va mettre un terme à sa carrière à l’issue de la Coupe du monde de Lenzerheide.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Nino Schurter a indiqué qu’il allait mettre un terme à sa carrière après la Coupe du monde de VTT de Lenzerheide chez lui, en Suisse, qui aura lieu du 19 au 21 septembre. Triplé médaillé olympique, dont un titre à Rio, 10 fois champion du monde, 9 fois vainqueur de la Coupe du monde de VTT ou encore vainqueur à 36 reprises en Coupe du monde, le Suisse est une véritable légende de son sport. Cette saison, à 39 ans, le coureur de la SCOTT-SRAM MTB Racing Team n’a toujours pas levé les bras et compte un seul podium à son actif.