Lapierre et Mavic, associés en VTT XC

Lapierre et Mavic ont annoncé leur retour officiel dans le monde du VTT Cross-Country avec le lancement de leur nouveau team international LAPIERRE MAVIC Unity. Il s’agit d’un retour sur les plus hautes épreuves du circuit UCI XCO et XCC, une discipline qui a connu un regain de popularité ces dernières années grâce à l’évolution de ses circuits et à sa médiatisation télévisuelle.

Le team LAPIERRE MAVIC Unity sera dirigé par Céline Hutsebaut et sa structure VaillantTT, et sera composé de trois pilotes masculins et trois pilotes féminines, venant de différents pays.

L’équipe féminine LAPIERRE MAVIC Unity sera composée de :

La danoise Malene Degn : 8e des derniers championnats d’Europe et du monde 2022

: 8e des derniers championnats d’Europe et du monde 2022 De l’anglaise Annie Last : vice-championne du monde de XC Marathon 2022

: vice-championne du monde de XC Marathon 2022 Et de la jeune et prometteuse française Isaure Medde : championne du monde de XC Eliminator 2020 et vice-championne de France espoir 2021 et 2022

L’équipe masculine LAPIERRE MAVIC Unity sera composée de :

L’expérimenté pilote danois Sebastian Fini Carstensen : septuple champion du Danemark et double vice-champion d’Europe de XCO 2021/2022

: septuple champion du Danemark et double vice-champion d’Europe de XCO 2021/2022 Du suisse Thomas Litscher : médaillé de bronze aux championnats du monde 2022 en XCC

: médaillé de bronze aux championnats du monde 2022 en XCC Et du norvégien Erik Haegstad : champion de Norvège XCO et XCC 2021

Le team LAPIERRE MAVIC Unity a pour ambition de briller sur les coupes du monde et d’être représenté sur les prochains Jeux Olympiques. Les pilotes du team rouleront avec les nouveaux vélos Lapierre XR et Prorace, spécifiquement conçus pour la pratique du XCO et XCC et fabriqués en carbone UD SLI.

Mavic, qui devient co-partenaire de l’équipe, accompagnera les athlètes dans leur quête de victoire avec leurs meilleurs équipements, tels que les casques et les roues carbone Crossmax SL Ultimate.