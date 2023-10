Journée du Ford Roc Marathon

Andreas Seewald, entre tactique et endurance

L’Allemand Andreas Seewald n’est pas étranger au podium du Roc d’Azur. Sa victoire cette année a été le fruit d’une combinaison de tactique astucieuse et d’endurance physique. Seewald a su gérer sa course, évitant les chutes et les incidents mécaniques, pour finalement s’imposer avec brio.

Katazyna Sosna, un adieu triomphant

Katazyna Sosna a non seulement remporté la course féminine, mais elle l’a fait avec une avance impressionnante. Cette victoire est d’autant plus touchante qu’elle a annoncé qu’il s’agirait de sa dernière participation, mettant fin à une carrière remarquable.

Moments marquants et paysages à couper le souffle

Axel Roudil-Cortinat, avec son maillot de champion de France, a offert une performance impressionnante, se positionnant comme le meilleur Tricolore. Par ailleurs, les participants ont eu le privilège de pédaler à travers le Massif de l’Estérel, profitant de vues panoramiques époustouflantes.

Journée du Canyon Gravel Roc

Alexys Brunel et Alana Castrique, la révélation gravel

Brunel, malgré son statut de novice en gravel, a surpris tout le monde avec sa victoire. Sa transition du cyclisme professionnel au triathlon s’est avérée fructueuse. De son côté, Castrique a démontré pourquoi elle est considérée comme l’une des meilleures dans sa catégorie.

Une journée pour tous : du Kid Roc aux randonnées

Le Roc d’Azur a toujours eu pour vocation d’être un événement pour tous. Les enfants ont eu leur moment de gloire avec le Kid Roc, tandis que les amateurs de randonnées ont eu l’embarras du choix avec plusieurs parcours disponibles, tous offrant des vues magnifiques du Massif des Maures.

Roc Trail : L’alliance parfaite entre nature et sport

Les sentiers de Roquebrune-sur-Argens ont été le théâtre d’une compétition intense. Les participants ont pu apprécier la beauté naturelle de la région tout en repoussant leurs limites physiques.

Attentes pour le bouquet final du Roc d’Azur

Hugo Drechou, en quête de rédemption

Après un incident malheureux lors du Ford Roc Marathon, Drechou est plus déterminé que jamais. Avec une soif de victoire et un esprit de revanche, il est l’un des coureurs à surveiller lors de l’épreuve reine.

Katazyna Sosna, la favorite incontestée

Sosna, avec sa récente victoire, est sans aucun doute la favorite pour l’épreuve dominicale. Sa détermination et son expérience font d’elle une candidate sérieuse au titre.

L’innovation de 2023 : La randonnée pédestre

Le Roc d’Azur ne cesse d’innover. Cette année, l’introduction de la randonnée pédestre offre une nouvelle dimension à l’événement, permettant aux participants de profiter de la beauté de la région d’une manière différente.

Le Roc d’Azur 2023 a jusqu’à présent tenu toutes ses promesses. Entre performances de haut niveau, paysages magnifiques et innovations, l’événement continue de captiver et d’inspirer. La dernière journée promet d’être tout aussi excitante, alors restez à l’écoute pour plus d’actualités.