Il y a 10 jours, Scott nous présentait son nouveau Genius dans deux formats différents : le Genius 900 et le Genius Super Trail, ou « ST ». Au programme de cette version 2023 on retrouve l’intégration de l’amortisseur comme sur le Scott Spark RC que nous avions testé. L’amortisseur est donc intégré au cadre, bien protégé des projections et le cadre bénéficie d’un centre de gravité plus bas améliorant la stabilité ainsi qu’une plus grande rigidité au boitier de pédalier.

Scott Genius 900 ou Scott Genius ST ? Quelles différences ?

Bien que ces deux vélos aient la même configuration de cadre, ils ont des caractéristiques propres. Au cœur des deux configurations, on retrouve la plateforme d’amortisseurs NUDE, qui constitue une caractéristique propre à la famille Genius depuis plus de dix ans. Vous retrouverez l’amortisseur NUDE 5T sur le Genius 900, ainsi que le petit dernier de la gamme NUDE sur le Genius ST : le Float X NUDE de FOX.

En termes de géométrie, la principale différence entre les deux plateformes est l’angle de direction. Le Scott Genius 900 dispose d’un angle de direction à 65 degrés, tandis que le Scott Genius ST offre un angle de direction plus ouvert de 64 degrés. Et bien sûr, avec notre jeu de direction à angle réglable, disponible sur les deux modèles, vous pouvez essayer différents réglages pour voir ce qui vous convient le mieux. Chaque version a une approche différente en ce qui concerne les spécifications, pour des caractères finalement assez différents sur les trails.

La plateforme Genius 900 est équipée du système de suspension TwinLoc qui permet au pilote de contrôler simultanément la performance et la géométrie de la suspension du vélo en jouant sur l’amortisseur et la fourche alors que le Genius ST embarque le TrackLock qui ne joue que sur l’amortisseur laissant au pilote le soin de régler aux petits oignons sa fourche. Il en résulte deux vélos au cadre identique, mais à la philosophie différente. Pour autant, le Scott Genius reste un vélo fidèle à son ADN : un vélo de trail ultime enveloppé dans un ensemble léger et polyvalent.

Brendan Fairclough teste son Scott Genius ST 900