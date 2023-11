Tim Merlier a remporté, ce dimanche, La Panne Beach Endurance, une course de plage internationale pour VTT organisée en Belgique.

Tim Merlier a veillé à ce que Soudal Quick-Step continue de gagner même hors saison, en terminant premier de l’exigeante De Panne Beach Endurance, une course de plage pour VTT. Après avoir levé les bras à 11 reprises en 2023, le Belge a désormais triomphé dans trois disciplines différentes depuis le début de l’année : le cyclo-cross, la route et désormais le VTT. La course s’étendait sur plus de 50 kilomètres avec des dunes de sable et un fort vent. C’est dans le dernier tour que Merlier a fait la différence pour décrocher la victoire dimanche après-midi. Le coureur de 30 ans a été rejoint sur le podium par Tim Declercq, qui a conclu la De Panne Beach Race à une solide troisième place.

Tim Merlier :

« Je me sentais bien aujourd’hui, mais c’était un peu frustrant au début, car mon expérience en cyclo-cross ne m’a pas aidé à franchir une dune assez exigeante. Mais ensuite les choses sont devenues plus simples et lorsque notre groupe est parti, nous étions bien représentés avec trois gars. C’était une situation parfaite pour nous, qui m’a permis d’économiser un peu d’énergie. Je savais aussi que l’avant-dernière dune serait importante et c’est là que j’ai creusé un écart d’environ 50 mètres et j’ai continué à pousser et à conserver mon avantage jusqu’à l’arrivée. Gagner cette course et être sur le podium avec un équipier est un sentiment formidable et m’a rendu très heureux. »