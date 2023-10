Les champions du cyclisme au rendez-vous du Roc d’Azur.

Chaque année, le Roc d’Azur attire des champions de renom, souvent annoncés à la dernière minute. Situé dans le pittoresque Massif des Maures, cet événement offre non seulement une compétition intense mais aussi une expérience inoubliable. Cette année, l’absence de Jordan Sarrou, en raison de sa participation à la coupe du monde de VTT, ouvre la porte à d’autres grands noms. Miguel Martinez, avec ses trois victoires (1997, 2004, 2013) et ses titres de champion olympique et du monde en 2000, revient sur les sentiers où il a brillé par le passé. Il vise à égaler le record de Sarrou, détenteur de quatre victoires.

Jordan Sarrou partage son amour pour le Roc d’Azur : « Pour un vététiste français, le Roc d’Azur est primordial. C’est une course technique, exigeant une stratégie adaptée aux aléas de la compétition. »

Romain Bardet, malgré sa participation au Tour de Lombardie, fera le déplacement pour le Roc d’Azur. Après une 11e place impressionnante en 2021, il adoptera une approche différente cette année, axée sur le plaisir.

D’autres cyclistes renommés, comme Pierre Rolland et Tom Dumoulin, seront également présents, montrant l’attrait du Roc d’Azur même pour les spécialistes de la route.

Le Ford Roc Marathon, avec ses 91,3 km et 2 300 m de dénivelé positif, promet du suspense avec la participation des meilleurs cyclistes européens. Margot Moschetti, double championne du Roc d’Azur, partage son expérience : « Le Roc d’Azur est unique. C’est à la fois une compétition sportive et un lieu d’échanges. Gagner ici a une saveur particulière. »