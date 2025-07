Chaque été, la caravane du Tour de France fait vibrer les routes de France et ravit des millions de spectateurs avec ses emblématiques goodies. En 2025, Continental, partenaire majeur de la Grande Boucle, innove avec une opération audacieuse mêlant art et cyclisme : la distribution de bananes collector (sacs banane) customisées par l’artiste urbain Onemizer.

La caravane Continental : quand l’art urbain s’invite dans la Grande Boucle

Continental bouscule les codes cette année avec une création exclusive conçue en collaboration avec le studio By Hindbag et sublimée par Onemizer. Ce sac banane, signé de la phrase « Continental t’a filé la banane », incarne l’énergie et l’humour de cet artiste reconnu pour ses graphismes puissants et colorés.

Originaire du Sud de la France, Onemizer a déclaré : « Participer à cette opération aux côtés de Continental, sur un événement aussi emblématique que le Tour de France, c’est une fierté mais aussi une façon unique de faire voyager mon art à travers toute la France. »

Une chasse aux trésors quotidienne : 21 bananes, 21 médailles à remporter !

Chaque jour, 21 bananes collector seront distribuées sur un tronçon spécifique de l’étape du Tour. Ces bananes renferment une surprise de taille : une réplique exclusive de la médaille du vainqueur d’étape du Tour 2024, signée par une légende du peloton.

Pour participer, les fans devront suivre les réseaux sociaux de Continental. Imaginez décrocher la médaille signée par Tadej Pogačar, Mark Cavendish ou Biniam Girmay ! Un moment unique pour les passionnés de cyclisme.

Continental : plus qu’un partenaire, un acteur clé du Tour

Depuis 2019, Continental célèbre les vainqueurs d’étape avec des médailles exclusives, devenues un symbole de fierté et d’émotion. Ce partenariat, renouvelé jusqu’en 2027, témoigne de l’engagement de Continental envers le cyclisme et la Grande Boucle.

Avec 146 médailles déjà remises, Continental s’est imposé comme un acteur incontournable du Tour de France, valorisant les exploits des champions du peloton, année après année.